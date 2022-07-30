Büyükşehirden matematik kampı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencileri motive ederek, onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla kurulan Matematik Kampı devam ediyor. Matematik ve motivasyon derslerinin yanı sıra diğer branşlarda da öğrencilere dersler ve etkinlikler düzenlenen kampta 33 öğrenci eğitim görüyor.

Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğe hazırlamak ve bu yöndeki eksikliklerini tamamlamak amacıyla birçok çalışma düzenliyor. Bu çerçevede KAYMEK, Sümer Tesisleri’nde Matematik kampı düzenledi. 33 öğrencinin eğitim gördüğü Matematik Kampı’nda, öğrenciler sayısal dikkat ve zekâ kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, ’yaparak yaşayarak öğrenme’ modeliyle matematik alanında soru çözüyorlar. Ayrıca kampta, öğrencilerin sınav başarılarını arttıracak, sınav çerçevesindeki diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaracak eğitimler veriliyor. KAYMEK Matematik Kampı’nda matematik ve motivasyon derslerinin yanı sıra diğer branşlarda da öğrencilere dersler ve etkinlikler düzenlenerek başarıyı bütünsel olarak arttırmak amaçlanıyor. Bu çerçevede öğrencilerin fiziksel becerilerini geliştirmek için oryantiring eğitimlerinin de yer aldığı atölye çalışmalarında, dersler sadece sınıf ortamında değil doğada da işleniyor. Öte yandan öğrenci temelli eğitimi benimseyen KAYMEK, Matematik Kampı’nda sabit aralıklarla uygulanan sınavlarla ölçme ve değerlendirme yaparak, öğrencilerin bilişsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitimler hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında veriliyor. Öğrenciler, saat 15.00’ten sonra etüt programına katılarak, diğer branş derslerinde de bilgilerini geliştiriyorlar.

Ayrıca, KAYMEK Matematik Kampı projesinde Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Klinik Psikolog Dr. Mehmet Karakaya dikkat, zeka ve motivasyon konularında seminerler düzenleyerek öğrencilerin gelişimlerine çok büyük katkılar sunuyor.