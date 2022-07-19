KAYMEK UZEM'in kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. eğitim çerçevesindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nde (UZEM), İngilizce A1 seviyesi, İngilizce A2 seviyesi, Arapça A1 seviyesi, Türk İşaret Dili, Hasta Kabul İşlemleri kursları için kayıtlar başladı.

Kentte eğitim ve kursların öncü kuruluşu KAYMEK, UZEM birimi ile binlerce vatandaşa dokunmaya devam ediyor. KAYMEK UZEM ile zaman ve mekânı ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim ile kursiyerlerin derslere canlı olarak ve videolar aracılığıyla ulaşabilmelerini sağlıyor.

Her zaman kaliteli eğitime etkin bir katkı sunma hedefiyle faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK UZEM ile uzakları yakın ediyor. Buna göre dil eğitimi almak isteyen kursiyerler online dersler ile İngilizce A1 Seviyesi, İngilizce A2 Seviyesi, Arapça A1 Seviyesi alabilecekler. Ayrıca, Türk İşaret Dili, Hasta Kabul İşlemleri kursların da kayıtları başladı.

Kursiyerler, detaylı bilgi ve kurs kaydı için http://kaymekonline.com adresini ziyaret edebilecek.