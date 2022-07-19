AGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi.

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  • 19.07.2022 10:10
  • Güncelleme: 19.07.2022 11:03
AGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi.

Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, 15 Temmuz gecesini anlatan film gösterimi ile devam etti. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, demokrasinin ve milli birliğin kolay elde edilebilen bir şey olmadığını, toplumların demokrasiye ulaşmak için büyük cefalar ve sıkıntılar çekerek bugünlere geldiklerini söyledi. Rektör Prof. Yılmaz, “15 Temmuz günü milletimiz için çok önemli bir mesajı milli birlik içinde iletmiştir. Bu mesajda şudur: Bu millet birliktedir, bu millet farklılıklarını ve ayrılıklarını gerektiğinde elinin tersiyle iter demokrasisini, vatanını, milletini kendi iradesiyle en güçlü şekilde bir araya gelerek korur. O yüzden 15 Temmuz çok ciddi ve çok önemli bir mesajdır. 15 Temmuz’un bize verdiği derslerden ikisi liyakat ve hakkaniyet konularıdır. Bu konulara dört elle sarılmamız lazım” diye konuştu. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünden Dr. Murat Karataş ise konuşmasında 15 Temmuz gecesi çok sayıda vatandaşın darbeye karşı direniş göstermek amacıyla sokaklara çıktığını vurguladı.

Dr. Karataş; "15 Temmuz gecesinde basta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tavrı ve TBMM’de toplanan milletvekillerinin partiler üstü mutabakatı, bu kurumlara meşruiyetini veren Türk milletinin sabaha kadar süren direnişi darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında temel belki de yegane temeldir” dedi. Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı sona erdi.

Programa akademik ve idari personelin yansıra öğrenciler de katıldı

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İHA

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