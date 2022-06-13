KAYMEK'in bilgi yarışmasında final heyecanı yaşandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının final karşılaşması gerçekleştirildi. Bilginin yarıştığı final müsabakasında gençler nezaketleri, saygıları ve birikimleriyle takdir topladı.

Kentte mesleki eğitim ve kursların öncü kuruluşu KAYMEK A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özellikle gençlere yönelik eğitim ve kültür sanat faaliyetlerine verdiği önem doğrultusunda ilgi gören ve vatandaşlardan tam not alan çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş., düzenlediği KAYMEK Gençlik Merkezleri Bilgi Yarışması’nın final karşılaşmasını gerçekleştirdi. KAYMEK Gençlik Merkezleri TOKİ Tesisi’nde gerçekleşen bilgi yarışmasının final müsabakasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK eğitimcileri ve gençler ile vatandaşlar katıldı.

Ortaokul ve lise kategorisinde, bilginin yarıştığı final müsabakasında gençler nezaketleri, saygıları ve birikimleriyle başta öğretmenleri olmak üzere bütün salonun takdirini kazandı. Ortaokul kategorisinde KAYMEK Yeşil Mahalle tesisini temsilen yarışan öğrenciler Nisa İlkaya ile Vuslat Nafiye Büber 1’inci olurken, lise kategorisinde KAYMEK İhtisas tesisini temsilen yarışan öğrenciler Selahattin Cebeci ve Ahmet Talha Polat kendi gruplarında birinci oldular.

KAYMEK Gençlik Merkezleri Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerini Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın takdim etti.