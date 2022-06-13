KAYMEK'in bilgi yarışmasında final heyecanı yaşandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının final karşılaşması gerçekleştirildi. Bilginin yarıştığı final müsabakasında gençler nezaketleri, saygıları ve birikimleriyle takdir topladı.

PAYLAŞ
  • 13.06.2022 14:04
  • Güncelleme: 13.06.2022 14:50
KAYMEK'in bilgi yarışmasında final heyecanı yaşandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının final karşılaşması gerçekleştirildi. Bilginin yarıştığı final müsabakasında gençler nezaketleri, saygıları ve birikimleriyle takdir topladı.

Kentte mesleki eğitim ve kursların öncü kuruluşu KAYMEK A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özellikle gençlere yönelik eğitim ve kültür sanat faaliyetlerine verdiği önem doğrultusunda ilgi gören ve vatandaşlardan tam not alan çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş., düzenlediği KAYMEK Gençlik Merkezleri Bilgi Yarışması’nın final karşılaşmasını gerçekleştirdi. KAYMEK Gençlik Merkezleri TOKİ Tesisi’nde gerçekleşen bilgi yarışmasının final müsabakasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK eğitimcileri ve gençler ile vatandaşlar katıldı.

Ortaokul ve lise kategorisinde, bilginin yarıştığı final müsabakasında gençler nezaketleri, saygıları ve birikimleriyle başta öğretmenleri olmak üzere bütün salonun takdirini kazandı. Ortaokul kategorisinde KAYMEK Yeşil Mahalle tesisini temsilen yarışan öğrenciler Nisa İlkaya ile Vuslat Nafiye Büber 1’inci olurken, lise kategorisinde KAYMEK İhtisas tesisini temsilen yarışan öğrenciler Selahattin Cebeci ve Ahmet Talha Polat kendi gruplarında birinci oldular.

KAYMEK Gençlik Merkezleri Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerini Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın takdim etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden KAYÜ Rektörüne ziyaret

Kayseri'ye rekor yağış

Kayseri'ye rekor yağış

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inceleme

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Kayserispor'da Ömer Erdoğan bilmecesi

Kayserispor’da Ömer Erdoğan bilmecesi

Sarraf Gülderdi: 'Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz'

Sarraf Gülderdi: “Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye ve Yahyalı'ya ek bütçe

Felahiye ve Yahyalı’ya ek bütçe

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

MHP Kadın Kolları eski genel başkanı Şennur Şenel hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi

YRP Başkanı Narin: 'Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir'

YRP Başkanı Narin: “Belediyecilik, park, bahçe ve tribüne oynamak değildir”

İYİ Partili Yücel: 'Açılışı yapmak AK Parti'ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı'

İYİ Partili Yücel: “Açılışı yapmak AK Parti’ye, sorunları hatırlatmak bizlere kaldı”

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'

Vali Çiçek: 'Jandarma Teşkilatımız her alanda görevlerini başarıyla yerine getiriyor'