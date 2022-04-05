Kaymakam Eyyüpkoca: “Ulupınar Balı için coğrafi işaret alacağız”

KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu ‘Ramazan Sohbetleri’ programına konuk olan Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, önemli açıklamalar yaptı. Yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan Eyyüpkoca, ilçe coğrafyasının kendisini çok etkilediğini ve adeta yeryüzü cenneti olduğunu söyledi. Eyyüpkoca, “Coğrafyasına aşık oldum desem yeridir. Başkanımızın dediği gibi yeryüzü cenneti. Gerçekten bu cenneti gözünüzde keşfediyorsunuz. İkinci olarak ise Yahyalı'da ilk günden vatandaşın sıcak yüzünü gördüm. Göreve geldiğim gün Hükümet konağına geçip devlet işleri beklemez deyip işe koyulduk” diye konuştu.

ULUPINAR BALI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Ulupınar balıyla ilgili de çalışma yürüttüklerini belirten Öztürk, coğrafi işaret almak için çalıştıklarını kaydetti. Kaymakam Eyyüpkoca, “Eğer Ulupınar balına coğrafi işaret alabilirsek çok güzel bir pazarı olduğu için pazarlanması da kolay olacaktır. Ayrıca Kapuzbaşı Şelalesi için ise magnetimiz hala yok. Magnet deyip geçmeyin sadece bu işten hayatını devam ettiren vatandaşlarımız var. İlçemizin değerlerini pazarlama anlamında eksiklerimiz var. Başkanımla inşallah bu konulara da el alacağız.

“YAHYALI’DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYORUZ”

Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayan Kaymakam Eyyüpkoca, devletin kasasını ihtiyaç sahipleri için sonuna kadar açtıklarını anlattı. Muhtarlarla toplantı yaptıklarını ve Ramazan’da aç, açıkta hiç kimseyi görmek istemediklerini söylediklerini aktaran Eyyüpkoca, “Sorumluluğu muhtarlarımıza verdim. Sosyal Dayanışma Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla sürekli yardım yaptığımız ailelerimiz var. Gerek gıda gerek kömür gerek doğalgaz desteği olsun, elektrik desteği, eğitim desteği, yaşlı evde bakım hizmeti olsun periyodik olarak zaten biz bunları yapıyoruz. Ramazan ayı özelinde ise hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bazı ihtiyaç sahiplerimiz oluyor ve derdini kimseye anlatamıyor. Biz de kapılarını çalıp bir nevi yerinde durumu görmek istiyoruz. Tüpü yoksa tüp yardımı, kömürü yoksa kömür yardımı yapıyoruz. Yalnız yaşayan insanlarımız var onlar için evde bakım hizmetlerimiz var, temizliklerini yapıyoruz, aş evi aracılığıyla yemeklerini götürüyoruz. Telefon numaramı veriyorum bizzat bir durum olduğunda bizi aramaları için. Hayırseverimiz de bizleri bir nevi destekliyor. Gerek gıda gerek nakdi yardım konusunda elimizi kolaylaştırıyorlar. Genç bir kaymakam olduğumdan dolayı gençlere karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Öğrenci ve okul ziyaretleri yapıyoruz. Onlarla birlikte iftar açıyoruz. Bazen derslere girip ders anlatıyorum. Okuma güçlüğü çeken veya bir engel durumu varsa bunlarla ilgili neler yapılabilir bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Belediyelerin okullarla alakalı bir zorunlu birde gönüllü işleri var sağ olsun başkanım gönüllü işleri de zorunluluğa çevirmiş ve bunu alışkanlık haline getirmiş. Kariyer günleri etkinliklerimiz var. Başkanımızla başladık. İlan ediyoruz şu gün saatte Belediye Başkanımız tecrübelerini sizlere aktaracak” diye konuştu.