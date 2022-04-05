Kayseri’de 3 bin fidan toprakla buluştu

Kayseri’de fidan dikimi çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 300 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından çevreyolu Buğdaylı Kavşağı çevresindeki alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen’in de yer aldığı fidan dikim etkinliği kapsamında kent genelinde 12 bölgede toplam 3 bin fidan toprakla buluştu.

‘BU SENEKİ HEDEFİMİZ 200-250 BİN CİVARINDA FİDAN’

Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, bu seneki hedeflerinin 200-250 bin civarında fidan dikmek olduğunu söyledi. Baharla birlikte ağaçlandırma faaliyetlerine hız verdiklerini belirten Canıdemir, “Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı olarak Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla baharımızın gelmesi ile birlikte ağaçlandırma faaliyetlerimize hız verdik. İlk olarak da çevre yolumuz üzerindeki Buğdaylı kavşağımızdaki dönenceler içerisinde çalışmamız başladı. Ağaçlandırma çalışmalarına 3 bin fidanla başladık. Bu seneki hedefimiz 200-250 bin civarında. Hava şartlarının müsait olmasına göre hareket edeceğiz inşallah” dedi.

‘12 BÖLGEDE, YAKLAŞIK 70 KİŞİLİK EKİPLE 3 BİN FİDAN’

Fidan dikimi çalışmaları hakkında bilgi veren Canıdemir, 12 bölgede yaklaşık 70 kişilik ekiple 3 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerini aktardı. Canıdemir, “Şu anda 12 bölgemizde çalışmamız devam ediyor. Arkadaşlarımız yaklaşık 70 kişi ile birlikte 3 bin fidan dikimi yaptı. Ellerine emeklerine sağlık” dedi.