Kavgada komşusunun ölümüne sebep olan şahıs için müebbet talebi

1 Eylül 2021 tarihinde Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde komşular F.K. (29) ile E.K. (41) arasında, E.K'nin oğlunun futbol oynarken topun F.K'nin aracına değmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tüfekle ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Daha sonra polise teslim olan F.K, tutuklanmıştı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.K, maktul E.K'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savcı sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık F.K., "Önceki savunmamı tekrar ediyorum. O gün E.K'nin oğlunun bahçede oynadığı top araca çarpınca sinirlendim. Bu nedenle tartıştık. Komşum elinde kürekle evi bastı. Bende kendim korumak için evde bulunan tüfeği alarak kendimi koruma amaçlı ateş ettim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi. Maktul E.K'nin ağabeyi ise duruşmaya müşteki olarak katıldı. Ş.K. ise "Kardeşim bir suçu yoktu. Ağabey-kardeş ikisi evi bastılar. Arabaya top değdi diye adam mı öldürülür? Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, F.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.