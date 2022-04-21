Akkışla’da gilaburu üreticilerine sertifikalı üretim sağlanıyor

Akkışla Gilaburu Üreticileri Birliği tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Paylaşımda, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle, organik tarım sertifikalı gilaburu üretiminin gerçekleştirileceği duyuruldu. Kararın gilaburu üreticileri için hayırlı olması mesajı verildi.