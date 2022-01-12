Kaski laboratuvarları 2021 yılında da zirvede

İçme Suyu, Atık Su, Havuz Suyu, Sulama Suyu, Arıtma Çamuru ve Toprak matrikslerinin analizlerinin yapıldığı KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları’nda temiz ve sürdürülebilir içme suyuna erişim için 2021 yılında da önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Suyun yönetimi ve sevkiyatından sorumlu KASKİ Genel Müdürlüğü, kentimiz genelinde her noktadan belirli aralıklarla sürekli numuneler alarak daha da sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişim için 2021 yılında 9 bin 85 içme suyu numunesinde 106 bin 728 parametrenin analizini gerçekleştirdi. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3 bin 256 serbest klor ölçümü yapıldı.

TEMİZ VE KALİTELİ SUYUN GÜVENCESİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin sürekli ve kaliteli içme suyu temini noktasında örnek çalışmalara imza attığını belirterek, KASKİ Laboratuvarlarında, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen içme ve kullanma sularında bakılması istenen tüm parametrelerin analizlerinin titizlikle yapıldığını kaydetti.

KASKİ'nin akredite laboratuvarları ile hem ülke bazında hem de uluslararası alanda temiz ve güvenilir suyun güvencesi konumunda olduğunun altını çizen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

“İçme suyu kalitesi açısından ilimiz çok şanslı olup bahsi geçen yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Kayseri genelinde içme suyunun tamamını yer altından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan halkımızın kullanıma sunuyoruz. KASKİ’mizin içme suyu ve atık su laboratuvarları, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi elinde bulunduruyor. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen ‘Akreditasyon Belgesi’ne sahip konumda. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi’ne de sahip. Burada yapılan analiz veya test sonuçları, dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler.”