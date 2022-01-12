Öğrenciler evlerinden taşıdı, kentin tarihini sergilediler

Sivas'ta bir ortaokulda, öğrencilerin evlerinden getirdiği unutulmaya yüz tutmuş eşyalardan oluşturulan sergi kentin tarihini anlatıyor.

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  • 12.01.2022 10:20
  • Güncelleme: 12.01.2022 10:20
Öğrenciler evlerinden taşıdı, kentin tarihini sergilediler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir ortaokulda, öğrencilerin evlerinden getirdiği unutulmaya yüz tutmuş eşyalardan oluşturulan sergi kentin tarihini anlatıyor.

Sivas’ta Tuzlugöl Mahallesinde Bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu farklı bir projeye imza attı. Okulda unutulmaya yüz tutmuş eşyalarla sergi açıldı. Sergilenen eşyalar çeşitli köylerden öğrencilerin evlerinden getirdikleri eşyalar ile oluşturuldu. Geçmişten günümüze bir köprü görmek amacıyla düzenlenen sergide geleneksel kıyafetlerden kazanlara el örgüsü çoraplardan gaz lambasına kadar birçok eşya bulunuyor. Eşyalar arasında 100-150 yıllık geçmişe sahip olanlarda yer alıyor. Yaklaşık 1 hafta sürecek sergi ziyarete açıldı. Öğrenciler sergiyi Sivas’ın yöresel türkülerini söyleyerek açtı.

“Sergimizde tamamen Sivas var’’

Müzik Öğretmeni Gülçin Negiz, sergide aslında tamamen Sivas’ın olduğunu belirterek, “Etkinliğimizin amacı Sivas’ımızın eski halk kültürüne tanıklık etmek, tarihe bir yolculuk etmek. Geçmişten günümüze bir köprü oluşturabilmek ve eşsiz halk türkülerimizi öğrencilerimizin sesleriyle sizlere sunmaktır. Sergide Sivas yöresine ait gelenek, göreneklerimizi ortaya koyabileceğimiz, yeme içme kültürümüzden tutun giyim kuşama kadar tüm Sivas’ın tarihini yansıtan yaklaşık 100-150 yıllık malzemeler var. Köylerimizden öğrencilerimizin evlerinden gelen, ailelerimizin desteğiyle hazırladığımız sergimizde tamamen Sivas var’’ dedi.

Hamza Demirkaya Ortaokulu Müdürü Ömer Yılmaz, ise, “Hamza Demirkaya Ortaokulu olarak Müzik Öğretmenimiz Gülçin hanıma teşekkür ediyoruz. Burada tarihsel kültürel ögelerimizin yanı sıra aynı zamanda türkülerimizde olacak. Çocuklarımız Sivas’a ait türküler seslendirecekler’’ diye konuştu

İHA

Kayseri Gündem
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