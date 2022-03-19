KASKİ’den Talas’a Yaklaşık 15 milyon TL’lik altyapı yatırımı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Talas 2. Etap Raylı sistem çalışmaları kapsamında KASKİ tarafından da Talas İlçesinde mevcut altyapı daha da güçlü hale getiriliyor.

Söz konusu faaliyetlerde Hulusi Akar Bulvarı’ndan başlayarak Talas Mevlana Mahallesi’ni içerisine alan bölgede bir süre önce başlatılan ve toplam maliyeti 14 milyon 806 bin TL olan proje dâhilinde 24,3 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. İş kapsamında bölgeye 6 bin 950 metre içme suyu, 6 bin 950 metre kanalizasyon, 10 bin 450 metre yağmur suyu hattı inşaatı sürdürülüyor. Ayrıca projede 260 adet yağmur suyu ızgarası yer alıyor. Proje tamamlandığında Talas, kesintisiz altyapıya kavuşmuş olacak.

