Kaşar peyniri pahalanınca yerini tost peyniri aldı

Son dönemlerde meydana gelen zamlarla birlikte vatandaşlar kaşar peyniri yerine uygun fiyatlı olan tost peynirlerini tercih etmeye başladı. 10 yıldır peynir satıcısı olan Mehmet Coşkun vatandaşları tost peyniri ve kaşar peynir arasındaki farkla ile ilgili bilgilendirdi. Kaşar peyniri ya da tost peyniri alırken ürünlerin üzerinde yazan etiketleri okumaları gerektiğini belirten Çoşkunçay, “Kaşar peyniri 11 kilo sütten yapılıyor. Sütçü sütün kilosunu 5 liradan alıyor, yani kaşar yaparken sadece süt için 55 lira harcanmış oluyor. Bu ürünün bir de yapım aşaması var bu nedenle de kaşarın fiyatı 55 liradan fazla olması gerekir. 10 liralık bir maliyet olduğunu var sayarsak fiyatının 70 lira civarında olması gerekir” diye konuştu.

“TOST PEYNİRLERİNİN SAHTELERİNİ YAPIYORLAR”

Sahte kaşar olarak bilinen peynirin tost peyniri olduğunun altını çizen Coşkunçay, “Tost peynirinin üzerinde tost peyniri olarak yazıyor. Bu peynirler Tarım Bakanlığından onaylı ve içerisinde herhangi bir zararlı madde yok. Bazı tost peynirlerinin de sahteleri oluyor. Çünkü bazen duyuyoruz ki alınan peynirleri tosta koyduğumuz zaman erimedi veya lezzetinde bir acılık var diyorlar. Bizler eğer insanlar bu sorunlarla karşılaşırsa gidip ürünü aldıkları yerlere vermeleri gerektiğini söylüyoruz. Ürünü eğer aldıkları yer geriye iade almıyorlarsa Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

“KAŞAR VE TOST PEYNİRİ 30 SANTİM UZAR”

Tost ve kaşar peyniri arasındaki farka değinen Coşkunçay, “Tost peyniri ve kaşar peyniri arasında süt farkı var. Kaşar peyniri ham sütten üretiliyor ama tost peyniri eritme peynirden üretiliyor. Bizler bu peynirin içinde ne var bilmiyoruz. Bazıları patates püresinden üretildiğini söylüyor belki olabilir ama eğer olsaydı peynir erimezdi. Kaşar peynirleri ve tost peynirleri rahatlıkla 30 santim uzar” diye konuştu.

“GÜNÜMÜZDE SÜT ÜRÜNLERİ PAHALI”

Vatandaşların ürün alırken fiyatlara ve etiketteki yazılara dikkat etmesi gerektiğini belirten Coşkunçay, “Eritme tost peynirinin fiyatı en fazla 50 lira civarında olurken kaşar peynirin fiyatı markadan markaya ve kalitesine göre 70 liradan başlayabiliyor. Ürün alan müşteriler aldıkları ürünlerin üzerini okusunlar. Etiketlerdeki yazılara değil de ürünün üzerinde yazan yazıları okusunlar. Günümüzde süt ürünleri pahalı. Vatandaşlar 50 liradan fazla tost peynirine vermesinler 70 liradan altında da kaşar peyniri almasınlar. Bizlerde piyasadaki sahte kaşarlarla karşılaşıyoruz. Bizler şüphelendiğimiz zaman peyniri çakmakla yakıyoruz. Kaşarın içerisine bitkisel yağ girdiği zaman o ürün yanar. Her zaman bizimde deneme fırsatımız olmuyor sattığımız kişiler ürünün sünmediğini söylediği zaman bizde o zaman üründen şüpheleniyoruz” ifadelerini kullandı.