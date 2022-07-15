Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kayseri’de bulunan şehitlikler ziyaret edildi. Yapılan törene Kayseri Valis Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Cengiz Yılmaz, Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program saygı atışıyla devam etti. Akabinde ise protokol şehit mezarlarını ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mezarlıkta bulunan şehit yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Vali Gökmen Çiçek yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un kabul edilemeyecek bir girişimin adı olduğunu belirtti. Çiçek, “Aynı zamanda bir milletin alçaklığa fırsat vermeyeceğini egemenliğimizin daha binlerce yıl süreceğini, bu topraklarda özgür ve hür şekilde yaşayacağımızı gösteren büyük bir direnişin adı. İşte bugün biz hem bundan önce vatan ve bayrak için şehit olan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek sayın bakanımız, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il müdürlerimiz ve halkımızla beraber minnet ve şükranlarımızı sunmak için buradayız. Belediye başkanımızla beraber iki gün önce PÖH şehitlerimiz Cennet ve Kübra kızımın hem kabirlerini hem de ailelerini ziyaret ettik. Aileleri o kadar gururlu, bir o kadar da memleket sevgisiyle evlatlarının şehit olduğu ilk günü yaşıyorlardı” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç ise, 15 Temmuz 2016’da Kayseri halkı olarak 200 binden fazla vatandaşın nöbet tuttuğunu söyleyerek, “Bugün 15 Temmuz bundan tam 6 yıl önce hain bir kalkışma karşısında milletimizin göğsünü nasıl siper ettiğini ve gerçekten şehadet için bugünde varız dediğini hep beraber yaşamıştık. Kayseri’miz gerçekten kendine yakışır şekilde meydanları hınca hınç doldurdu. 200 binin üzerinde vatandaş meydandaydı. Cumhuriyetimiz, vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için 7’den 77’ye herkes bir ve beraber oldu o gün nöbetlerini tuttu. Bugünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Allah bir daha 15 Temmuz’ları yaşatmasın bu millete yaşatmasın ve karşı karşıya getirmesin diyorum ve şehitlerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.