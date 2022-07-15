Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir mesaj yayımlayarak, Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi başlatılmış, aziz milletimiz kararalı duruşu sayesinde, hain girişim sonuçsuz kalmıştır dedi.

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  • 15.07.2022 14:19
  • Güncelleme: 15.07.2022 15:15
Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde bir mesaj yayımlayarak, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi başlatılmış, aziz milletimiz kararalı duruşu sayesinde, hain girişim sonuçsuz kalmıştır" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hain darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. 15 Temmuz 2016’da milletimiz dünya tarihinde belki de ilk kez, hain bir darbe girişimini kendi eliyle durdurarak bir kahramanlık sergiledi ve eşsiz bir zafer kazandı. 15 Temmuz, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla elinde ay yıldızlı bayrakla meydanlara koşan her vatan evladının uğrunda ölümü göze aldığı milli değerlerimizi, demokrasimizi, birliğimizi ve bağımsızlığımızı ebedileştiren bir simgedir. Hain darbe girişimi kahraman aziz milletimizin kararalı duruşu sayesinde sonuçsuz kalmıştır. Kazanan milli irade olmuştur. Hain darbe girişimine karşı koyarak; vatan topraklarının Türk milletine ait olduğunu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya haykıran milletimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz, FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen milli iradenin zaferidir; şanlıdır, kutludur; ruhu hep diri tutulacaktır. Bu vesile ile hain kalkışma gecesi canını vatanı için siper ederek kendini bilmezlere geçit vermeyen Şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler vermesini Rabbi’mizden niyaz ediyorum. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.”

İHA

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