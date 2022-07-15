15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler unutulmadı ve Hunat Hatun Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler unutulmadı. Hunat Hatun Camiinde öğle namazından önce Mevlid-i şerif okundu. Okunan Hatim-i Şerifler ise dualar yapılarak şehitlerimizin ruhuna bağışlandı.

Yapılan kuran tilaveti programına ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katılım sağladı.