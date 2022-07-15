Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak
- 15.07.2022 14:13
- Güncelleme: 15.07.2022 14:13
Kayserispor yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık maçı yapacak.
Sezona kulüp tesislerinde yaptığı idmanlarla başlayan ve 1 hafta Erciyes’te kamp yapan Kayserispor, Kurban Bayramından sonra tesislerde toplandı. Sezon başlayana kadar kulüp tesislerinde kamp yapacak olan sarı kırmızılılar 4 hazırlık maçı yapacak. Son provasını lig başlamadan 1 hafta önce yapacak olan Kayserispor daha sonra ilk hafta maçında karşılaşacağı Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kayserispor geride kalan zamanda 2 hazırlık maçı yaptı.
1ha
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