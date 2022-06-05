Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı: “Kalp ve damar hastalıklarında gecikmiş tedavi erken yaşta ölümlerle sonuçlanabilir”

Özel Tekden Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Bahadır Şarlı, kalp ve damar hastalıklarında erken teşhisin önemini vurguladı. Şarlı, risk taşıyan kişilerin düzenli olarak kalp kontrollerinden geçmeleri gerektiğini söyledi.

Herhangi bir göğüs ağrısı hisseden kişinin kardiyoloji bölümüne başvurması gerektiğine değinen Şarlı, “Hastaların herhangi bir anormal göğüs ağrısı hissettiklerinde acil servise başvurup, EKG ve basit kan testlerini yaptırmaları gerekmektedir. Kalp damar hastalığının şüphesi daha yoğun olduğu hastalarda efor testi gibi, kalp ultrasonu gibi testlerle bu hastalığın varlığını tespit etmek mümkündür. Daha ileri testler koraner anjiyografi dediğimiz direkt girişimsel olarak kalp damarlarını görüntülemektir. El bileğinden yapılan bu işlem yaklaşık 3-4 dakika sürmektedir. Hastalar hastanede 2-3 saat kalarak kalp damarlarının hastalıklı olup olmadığını net bir şekilde söylenebilmektedir. Yine eğer koraner anjiyografi de kalp damar hastalığı tespit edilirse bunu balon stendlerle veya cerrahi olarak tedavi edilmesi mümkündür” diye konuştu.

Ayrıca erken teşhis ve tedavinin de önemini vurgulayan Şarlı, “Kalp damar hastalıkları başka hastalıklara benzememektedir, sonuçları ağır olabilmektedir, gecikmiş tedavi ve teşhis ne yazık ki erken yaşta ölümlerle sonuçlanabilmektedir” şeklinde konuştu.