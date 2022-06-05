Kayseri Havalimanı için 234 Milyon TL'lik bütçe onaylandı
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kayseri Havalimanı terminalinin devam eden inşaatı için 234 milyon TL'lik bütçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bildirildi.
- 05.06.2022 16:50
- Güncelleme: 05.06.2022 18:02
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı terminalinin devam eden inşaatı için 234 milyon TL’lik bütçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bildirildi.
Yapılan açıklamada; "Kayseri Havalimanı Terminalimizin devam eden inşaatı için 234 milyon TL’lik bütçe Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Kayserili hemşehrilerimiz adına cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" denildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN