Karadenizliler Talas'ta buluşacak

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Festivali düzenleyecek. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ezgi Eyüboğlu ve Onur Atmaca'nın sahne alacağı festivalde adeta Karadenizliler buluşması gerçekleşecek.

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  • 16.05.2022 12:18
  • Güncelleme: 16.05.2022 14:08
Karadenizliler Talas'ta buluşacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Festivali düzenleyecek. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ezgi Eyüboğlu ve Onur Atmaca’nın sahne alacağı festivalde adeta Karadenizliler buluşması gerçekleşecek.

19 Mayıs Perşembe günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda saat 18.30’da başlayacak programda Kayseri’de yaşayan Karadenizliler ve Karadeniz müziğini sevenler bir araya gelecek. Programda ayrıca Karadeniz müziği denilince akla gelen enstrümanlardan tulum ve kemençe ile programa katılanlara müzik ziyafeti sunulacak.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Programla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda farklı bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu amaçla hazırlanan Gençlik Festivali’nde müzik ve eğlence bir arada olacak. Gençlerimiz bir yandan Karadeniz türküleriyle coşarken diğer yandan Karadeniz müziği denilince akla gelen kemençe ve tulum ile unutulmaz bir gece yaşayacak. Programa şehrimizdeki bütün Karadenizli kardeşlerimizi ve Karadeniz müziği seven hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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