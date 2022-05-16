9'uncu kattan atladı, ağır yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir inşaatın 9'uncu katından atlayan genç, ağır yaralandı.

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  • 16.05.2022 12:13
  • Güncelleme: 16.05.2022 14:09
9'uncu kattan atladı, ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir inşaatın 9’uncu katından atlayan genç, ağır yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Sağlık 1. Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana gelen olayda, bunalıma giren Musa D. (17), 9’uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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