Karadeli: 'Afrika ilerleyen yıllarda yükselen değer olacak'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı Ömer Karadeli, Afrika'nın ilerleyen yıllarda yükselen değer olacağını söyleyerek, yatırımcılara çağrıda bulundu.

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  • 27.04.2022 14:33
  • Güncelleme: 28.04.2022 05:49
Karadeli: 'Afrika ilerleyen yıllarda yükselen değer olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı Ömer Karadeli, Afrika’nın ilerleyen yıllarda yükselen değer olacağını söyleyerek, yatırımcılara çağrıda bulundu.

Türkiye’nin dekorasyon ve yalıtım ürünleri üreten önemli firmalarından olan Stroton ailesi, iftar yemeğinde buluştu. Kentte bulunan bir restoran da verilen iftar sonrasında açıklamalarda bulunan Stroton Yönetim Kurulu Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı Ömer Karadeli, Afrika’nın ilerleyen yıllarda yükselen bir değer olacağını söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak kıtaya yatırım yapmak isteyen yatırımcılara çağrı da bulunan Karadeli, kendilerinin de yatırımcılara bu konuda yardımcı olacağını belirtti. Kenya’nın da Afrika’nın parlayan ülkeleri arasında olduğunun altını çizen Karadeli, yatırımcıların burada başarılı olacağını kaydetti.

İftarda bir araya gelen Stroton çalışanları da, keyifli zaman geçirdi.

İHA

Kayseri Gündem
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