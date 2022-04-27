Başkan Savran, genç sporcular ile iftar yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç sporcuları ile birlikte iftar yaptı.

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  • 27.04.2022 14:05
  • Güncelleme: 27.04.2022 14:05
Başkan Savran, genç sporcular ile iftar yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün genç sporcuları ile birlikte iftar yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, spor hayatlarını Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında sürdüren sporcular ve antrenörler ile bir araya geldi. Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan’ın da katıldığı programda orucunu genç sporcular ve antrenörleri ile birlikte açan Başkan Savran, yemek sonrasında sporcularla bir süre sohbet etti. Katıldıkları bölge ve Türkiye Şampiyonalarında Nevşehir Belediyesi’ni ve kenti başarıyla temsil ederek önemli dereceler elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Savran, Nevşehir Belediyesi olarak amatör spor branşlarına yönelik desteklerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini vurguladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında Voleybol, Spor Tırmanışı, Wushu, Futbol, Engelli Atletizm, Güreş, Masa Tenisi, Halter, Atletizm, Sutopu, Yüzme ve Boks branşlarında 300’ü aşkın gencin spor hayatlarını sürdürdüklerini vurgulayan Savran, her geçen gün artan lisanslı sporcu sayısı ile Nevşehir’i turnuvalarda başarıyla temsil ettiklerini söyledi. Savran, “Kulübümüzdeki birçok sporcumuz son dönemde önemli başarılara imza attılar. Birçoğu milli takım forması altında hem şehrimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil etti. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ben onları yürekten alkışlıyorum. Nevşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte böylesine başarılı sporcularımızın yetişmesine katkı sağlayan kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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