Kar, Kayseri'ye çok yakıştı

Kayseri'de, kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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  • 27.01.2022 11:55
  • Güncelleme: 27.01.2022 12:55
Kar, Kayseri'ye çok yakıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri’de geçtiğimiz pazar gününden bu yana devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini artırdı. Karla beraber tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar kar altında yürürken, bazıları da fotoğraf çekindi. Tarihi Kayseri Kalesi’nin surlarının yanında bulunan güvercinler de karla beraber güzel görüntüler oluşturdu. Karın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektiklerini söyledi. Belediye ekipleri de karla mücadelesini sürdürerek, yolları açmak için çalışma başlattı.

10 mahalle yolu kapalı

Öte yandan, kentte etkisini gösteren kar yağışıyla beraber Pınarbaşı ilçesinde 8, Yahyalı ilçesinde de kapanan 2 mahalle yolunu açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

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İHA

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