7'den70'e herkesin kayak merkezi

Talas Belediyesi tarafından kayak pistine dönüştürülen Mevlana Mahallesi'ndeki tepe, 7'den 70'e her yaştan Talaslının kayak keyfini doyasıya yaşadığı uğrak yeri oldu.

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  • 27.01.2022 11:03
  • Güncelleme: 27.01.2022 11:03
7'den70'e herkesin kayak merkezi

Kimisi ellerinde poşetlerle, kimisi de küçüklüğünün kayak takımı ‘ayak kızağı’nı eline alıp TOKİ konutları karşısındaki “Talas’ın Erciyes’i”ne koştu.
Talas Belediyesi’nin yarıyıl tatiline hazırladığı kayak pistine çocukları ve torunlarıyla akın eden vatandaşlar gece gündüz kayarak gönüllerince doyasıya eğlendi.
“60’IMDAN SONRA HEVESİMİ ALDIM”
Kayak keyfini yaşayanlardan 63 yaşındaki Salih Akpınar, eşi Zümrüt Akpınar ile birlikte çocukluğunun kayak takımı ‘ayak kızağı’yla eğlendi. Oluşturulan alan için Talas Belediyesi’ne teşekkür eden Akpınar, “60’ımdan sonra çocukluğumuzun hevesi aldık. Allah razı olsun yapanlardan. İyi ki burası yapılmış. Harika bir şey.” dedi.
“ERCİYES’E GİDEMEYENLER İÇİN ERCİYES’İ GETİRDİNİZ”
Eşi Zümrüt Akpınar ise, “Çok teşekkür ederiz. Erciyes’e gidemeyenler için Erciyes’i buraya getirdiniz.” şeklinde görüşlerini paylaştı.
Kayak pistine çocuğunu getiren Hacı Çalışkan ise, Erciyes’e gidemeyenler için buranın cazip olduğunu belirterek, “Çocuklarımız yarıyıl tatilindeler. Bu tatili de evde sıkılmadan burada eğlenerek geçiriyor. Belediyemize böyle bir imkân sağladığı için teşekkür ederim.” diye konuştu.
BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR
Mustafa Yalçın isimli diğer bir vatandaş da, “Biz burayı küçük Erciyes olarak biliyoruz. Çocuğum her tatilde ‘Küçük Erciyes’e gidelim’ diyor. Güzel bir yer olmuş. Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal Haber

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