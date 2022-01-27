Büyükşehir 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 5, Kocasinan’da 14, Pınarbaşı’da 35, Sarız’da 12, Tomarza’da 5 ve Yahyalı ilçesinde 15 mahalle yolu olmak üzere 688 kilometrelik yol ağında toplam 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

20 Aralık’tan bugüne kadar 19 bin 16 kilometrelik yol ağında 2 bin 377 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.

Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Pınarbaşı ilçesinde 8, Yahyalı’da 2 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

FEN İŞLERİ VE PARK BAHÇELER EKİPLERİ DE MERKEZDE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI YAPIYOR

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını fedakârca devam ettiriyor. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.