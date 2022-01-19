Kar, Kapadokya'ya çok yakıştı

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya'nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi.

PAYLAŞ
  • 19.01.2022 15:53
  • Güncelleme: 19.01.2022 15:53
Kar, Kapadokya'ya çok yakıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi.

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Kapadokya bölgesini de etkisi altına aldı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen turistler hem karın hem de manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışı, Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir doğa görüntüsü oluştu. Karlar altındaki peribacaları ve gökyüzündeki onlarca balon, bölgeyi gezen fotoğraf meraklısı yerli ve yabancı turistler için de mükemmel enstantaneler verdi.

Turizm İşletmecisi Mehmet Dinler, Kapadokya’nın en romantik döneminde olduğunu söyleterek, “4 mevsim ziyaret edilen Kapadokya, karların etkisiyle adeta gelinliğini giydi. Yılın en romantik dönemindeyiz. Özellikle sömestr tatili nedeniyle çocuklu ailelerden kış turizmi devam eden Erciyes’den günübirlik Kapadokya turlarına ilgi arttı. Sıcak iklimlerden gelen yabancı turistlerden Malezya ve Endonezya’dan gelen turistler karın keyfini çıkartıyorlar. An itibariyle devletimizin yoğun çalışmalarıyla ulaşım ağımızda hiçbir aksaklık yok. Tüm yollarımız açık. Ziyaretçilerimizi Kapadokya’nın keyfini çıkartmak için bekliyoruz” dedi.

Bölgeye gelen turistler karın keyfini çıkardı

Soğuk havaya aldırış etmeden kar topu oynayan yerli turistler, bölgede turistlerin en çok ziyaret ettikleri merkezlerden biri olan Göreme Açık Hava Müzesinde soğuk havaya aldırış etmeden bölgeyi gezmeye devam etti. Beyaza bürünen bölgede balonlarla bol bol fotoğraf çeken yerli ve yabancı turistler, Kapadokya’nın eşsiz güzelliği karşısında hayranlıklarını dile getirdi. Bölgeyi gezen turistler, Kapadokya bölgesinin çok güzel ve başka bir gezegen gibi olduğunu ifade etti.

Meksikalı gruba rehberlik eden Gökhan Kılıç, “Şu an Meksikalı bir grup ile Kapadokya’dayız. Bizim için çok güzel bir ambiyans oldu. Biz kar görmeye alışığız ama gruptaki misafirlerimiz bu kalınlıkta kar görmeye alışık değiller. Kapadokya yazında güzel ama özellikle kış aylarında kar örtüsüyle, peribacalarıyla, diğer ören yerleri ve volkanik oluşumlar olsun gerçekten çok dikkat çekiyor. Özellikle Türk vatandaşlarımız için söylüyorum, bu mevsimde Kapadokya’yı ziyaret edin derim. Çok güzel bir ambiyans var” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hastahane yeni birimlerinin açılışını yaptı

Hastahane yeni birimlerinin açılışını yaptı

Ördek avlarken barajda mahsur kaldılar

Ördek avlarken barajda mahsur kaldılar

Akmermer: 'Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk'

Akmermer: 'Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk'

Tatili fırsat bilen öğrenciler karın keyfini çıkardı

Tatili fırsat bilen öğrenciler karın keyfini çıkardı

Jeoloji Mühendisi Özdemir: 'Sarıoğlan depremi beklenen bir depremdi'

Jeoloji Mühendisi Özdemir: 'Sarıoğlan depremi beklenen bir depremdi'

Adliye önünde vurulan Gökhan Özcan hayatını kaybetti

Adliye önünde vurulan Gökhan Özcan hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üşüyen yavruyu montunun arasında ısıtan gençten örnek davranış

Üşüyen yavruyu montunun arasında ısıtan gençten örnek davranış

Başkan Büyükkılıç'tan Milli Eğitim ve Emniyet'e ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Milli Eğitim ve Emniyet'e ziyaret

DAHA FAZLA
Yaptıkları strafor botla barajda buzlar arasında mahsur kaldılar

Yaptıkları strafor botla barajda buzlar arasında mahsur kaldılar

SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının saati değişti

SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının saati değişti

Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı

Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı

Motorinden sonra benzine de zam bekleniyor

Motorinden sonra benzine de zam bekleniyor

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi