Yaptıkları strafor botla barajda buzlar arasında mahsur kaldılar

Kayseri'nin Develi ilçesinde ördek avlamak için kendi yaptıkları strafor bot ile açıldıkları barajda tipi nedeniyle zor anlar yaşayan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

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  • 19.01.2022 15:14
  • Güncelleme: 19.01.2022 15:31
Yaptıkları strafor botla barajda buzlar arasında mahsur kaldılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde ördek avlamak için kendi yaptıkları strafor bot ile açıldıkları barajda tipi nedeniyle zor anlar yaşayan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yenice Mahallesi’ndeki Gümüşören Barajı’nda meydana gelen olayda, Garip Ali E. (43) ve Zahid A. (38) strafordan yapıp içerisine halı serdikleri botla ördek avlamak için baraj göletine açıldı. İki arkadaş şiddetli rüzgarla buzlu alana sürüklenerek, burada mahsur kaldı. Şahısların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve av koruma ekipleri sevk edildi. Zodyak bot ile buzları kırarak şahıslara ulaşan ekipler, battaniyeyle sardıkları şahısları kıyıya çıkardı. 2 kişi, burada bekleyen ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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