Kapadokya Balonfest tüm heyecanı ile devam ediyor

Kapadokya'da devam eden 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde sıcak hava balonları sabah saatlerinde gökyüzünü süslerken, akşam saatlerinde de konserlerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Gençlerin sevdiği sanatçılardan olan Zeynep Bastık muhteşem dansları ve şarkılarıyla katılımcıları mest etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Dj Doğukan Manço da katılımcılara müzik ziyafeti verdi. Gecede ışık, lazer ve ateş gösterileri de yapıldı.

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  • 23.07.2022 01:55
  • Güncelleme: 23.07.2022 01:55
Kapadokya Balonfest tüm heyecanı ile devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya’da devam eden 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali’nde sıcak hava balonları sabah saatlerinde gökyüzünü süslerken, akşam saatlerinde de konserlerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Gençlerin sevdiği sanatçılardan olan Zeynep Bastık muhteşem dansları ve şarkılarıyla katılımcıları mest etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Dj Doğukan Manço da katılımcılara müzik ziyafeti verdi. Gecede ışık, lazer ve ateş gösterileri de yapıldı.

Pasha Ballon tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali Balonfest 2022, sabahın ilk ışıkları ile beraber başladı. İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye’den 16 farklı figürdeki balonlarla beraber havalanan 154 sıcak hava balonu, gökyüzünü renklendirdi.

Akşam saatlerinde ise katılımcılar ilk önce Pandami Müzik Grubu performanslarıyla ve söylediklari bir birinden güzel şarkılar ile coştu. Festivalde ilerleyen saatlerde eğlencenin dozu gittikçe artı. Zeynep Bastık birbirinden güzel performansları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

3. Kapadokya Balon Festivali 2 gün daha devem edecek. Sabah saatlerinde havalanan 154 sıcak hava balonları ile birlikte 12 ülkeden gelen birbirinden ilginç 16 figürlü balonların uçuş gösterilerini izlemek isteyenler Kapadokya’ya akın ediyor. Kapadokya bölgesinde yapılan Sıcak Hava Balon uçuşlarına birde figürlü balonlar eklenince gökyüzünde görsel bir şölen oluşturuluyor.

İHA

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