Kapadokya 7 ayda 1 milyon 892 bin 112 ziyaretçiyi ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan dünyanın ve Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan güzel atlar diyarı Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kapadokya'yı bu yılın ilk 7 ayında 1 milyon 892 bin 112 kişi ziyaret etti.

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  • 07.08.2022 13:13
  • Güncelleme: 07.08.2022 13:13
Kapadokya 7 ayda 1 milyon 892 bin 112 ziyaretçiyi ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan dünyanın ve Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan güzel atlar diyarı Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kapadokya’yı bu yılın ilk 7 ayında 1 milyon 892 bin 112 kişi ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini temmuz ayında 479 bin 860 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, yılın ilk 7 ayında ziyaretçi sayısı 1 milyon 892 bin 112 oldu. Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 111 bin 810 kişi ile Zelve Ören Yeri oldu. Göreme Açık Hava Müzesi’ni ise 108 bin 744 kişi ziyaret etti. Hacıbektaş Veli Müzesi’ni 95 bin 300 ,Kaymaklı yer altı şehrini 59 bin 72 kişi, Derinkuyu yer altı şehrini 47 bin 732 kişi, Özkonak yer altı şehrini 22 bin 449 kişi, Karanlık Kilise’yi 17 bin 272 kişi, El Nazar Kilisesi’ni bin 939 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 956 bin 345 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

2020 yılında pandemi nedeniyle yılın aynı dönemindeki ziyaretçi sayısı 419 bin 905’a düşerken, 2021 yılının aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı 854 bin 449’a yükseldi.

İHA

Kayseri Gündem
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