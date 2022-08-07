50’ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırıldı

Kayseri’de aylık yüzde 20 ila 40 oranında kar elde edebilecekleri iddiasıyla 50’ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırılması olayıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri harekete geçti. Ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve V.A. kardeşlerin çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. 32 vatandaşın ihbarı sonucu alınan ifadelere göre 50’ye yakın kişi yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı tespit üzerine M.A. ve V.A. gözaltına alındı.