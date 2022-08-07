50'ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırıldı

Kayseri' de aylık yüzde 20 ila 40 oranında kar elde edecekleri  iddiasıyla 50'ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırıldı.

PAYLAŞ
  • 07.08.2022 13:16
  • Güncelleme: 07.08.2022 13:16
50'ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırıldı

Kayseri’de aylık yüzde 20 ila 40 oranında kar elde edebilecekleri iddiasıyla 50’ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırılması olayıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri harekete geçti. Ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve V.A. kardeşlerin çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. 32 vatandaşın ihbarı sonucu alınan ifadelere göre 50’ye yakın kişi yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı tespit üzerine M.A. ve V.A. gözaltına alındı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç, Özvatan'da festivale katıldı, ilçeye yeni müjdeler verdi

Büyükkılıç, Özvatan'da festivale katıldı, ilçeye yeni müjdeler verdi

Başkan Büyükkılıç, Avşar Türkmenleri Şenliği'nde Avşarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Avşar Türkmenleri Şenliği'nde Avşarlarla buluştu

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımların gözdesi oldu

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımların gözdesi oldu

Kayseri'de tek olan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açıldı

Kayseri'de tek olan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açıldı

İki kardeş vatandaşları 20 milyon TL dolandırmış

İki kardeş vatandaşları 20 milyon TL dolandırmış

50'ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırıldı

50’ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırıldı

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

5
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolovetsios: Bu bizim hakettiğimiz sonuç değil

Kolovetsios: Bu bizim hakettiğimiz sonuç değil

Yanmak üzere olan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yanmak üzere olan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DAHA FAZLA
CHP'ye geçtiği iddia edilen Muhtar Hanife Çakmak:

CHP'ye geçtiği iddia edilen Muhtar Hanife Çakmak:

Talas'ta Avşar Şenliği rüzgarı esti

Talas'ta Avşar Şenliği rüzgarı esti

Şehir merkezinde yoğunluğu azaltan proje hayata geçiyor

Şehir merkezinde yoğunluğu azaltan proje hayata geçiyor

Ortalama bir tencere aşurenin maliyeti ne kadar?

Ortalama bir tencere aşurenin maliyeti ne kadar?

Sünnet Şöleni'nde 493 çocuk sünnet edildi

Sünnet Şöleni'nde 493 çocuk sünnet edildi