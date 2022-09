Kadın itfaiyeciler olaydan olaya koşuyor

Bazı meslekler vardır ki genellikle erkekler tarafından yapılır. Özellikle tehlikeli ve fiziki güç isteyen mesleklerde de yerine göre kadın personel ihtiyacı doğuyor. İtfaiyecilik de bu mesleklerden birisi. Kayseri’de 3 kadın, itfaiye eri olarak göreve başladı. Zorlu bir meslek olan itfaiyeciliğe gönül verdiklerini söyleyen kadınlar, 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle açıklama yaptılar.

Mesleğe nasıl başladığını anlatan İtfaiye Eri Fındık Nurgül Karaoğlan, “Küçüklükten beri hareketli biriyim. Ortaokuldayken kendime uygun bir meslek bulmak için bir araştırma içerisine girdim. Daha sonra itfaiye mesleği ile karşılaştım. Lise ve üniversitede gerekli eğitimleri aldım. Şu anda bu meslekteyim. Günümüz şöyle geçiyor. Saat 8’de geliyoruz araç bakımı yapılıyor. Saat 8 buçukta içtima oluyor. Ardından herkes yangın olursa diye hazır hale geldikten sonra olay olmasını bekliyoruz. Gün içinde kendimizi geliştirmek için eğitimlerimiz oluyor. Bu şekilde devam ediyor, günlük rutin sporumuz, yemek gibi aktivitelerle geçiyor günümüz. Bir ihbar geldiği zaman ilk önce 112 komutadan bize geliyor. Ardından biz olayın büyüklüğüne ve nasıl olduğuna göre araç çıkartıyoruz. Olay yerine gittiğimizde de olay yerine göre müdahale ediyoruz. O an ki duygular anlatılmaz. Çünkü her olay çok farklı birbirinden. Her olayın kendine özgü heyecanı var. Ancak her olayın heyecanı olduğu kadar korkusu da var. Korksak da bu mesleğin eğitimini aldığımız için kendimize güvenle olaya müdahale edebiliyoruz” dedi.

İtfaiye Eri Gizem Kılıç ise Kayseri’de itfaiye alımında ilk 3 içerisinde girdiği için duyduğu sevinci anlattı. Kılıç, “Ortaokuldayken, itfaiyeciler dersime gelip orada yangın anında ne yapıp yapmamız gerektiğini anlatmışlardı. Orada da dikkatimi çektikten sonra bu meslekte bende olmalıyım dedim. Daha sonra araştırdığımda lisesi ve üniversitesi olduğunu araştırarak öğrendim. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra göreve burada başladık. Kurum içinde eğitimlerimiz her gün düzenli olarak devam ediyor. Her vaka ayrı bir duyguyla birleşiyor. Her gittiğimiz vakada bir insanın hayatına dokunmak ayrı bir duygu. Bize gurur verici bir meslek. Kayseri İtfaiyesi’nde şu an ilk 3 bayan alımı içine girdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz.

‘BİR MESLEK SEÇERKEN DEVLETE VE MİLLETE FAYDALI OLUNMALI, GURUR DUYUYORUM’

Seçtiği meslekten gurur duyduğunu ifade eden İtfaiye Eri Sümeyye Bozkurt da, “Bir meslek seçerken devletime ve milletime nasıl faydam olur diye düşündüm. Mesleği yaparken her gün, yapmaktan gurur duyacağım, kendimi iyi hissettiren bir meslek olması sebebiyle bunu tercih ettim ve şu an buradayım. Kahramanlarla dolu bir ailenin içerisinde yer almaktayım. Araçlarımız eksiksiz ve kusursuz bir şekilde olaya çıkacak vaziyette hazır oluyor. Her olay farklı düşüncelerle kendi annemiz, babamız, kardeşimiz gibi o kadar fedakar bir şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Bunu yaşamadan anlatmak çok zor. Dile getiremeyiz bu duygularımızı. Ama gururluyuz yaptığımız her olaydan sonra olay bitiminde vatandaşları gördükten sonra o gururumuz her şeye bedel oluyor” diye konuştu.