Dolar yükselirken, Euro düşüyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) son iki ayda 200 baz puan faiz indirimine gitmesi ve Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz arttırması sonrası döviz kuru yükselişe geçti. Dolar endeksi Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi bu hafta gördü. Doların, euro ve sterlin gibi başlıca para birimleri dahil neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazancı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI:

Dolar: 18,51 TL

Euro: 17,69 TL

Sterlin: 19,77 TL