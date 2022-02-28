Kadın hırsızlık çetesi binadan eli boş döndü

Olay, Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bir binada meydana geldi. Kentte birçok hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kadın hırsızlık çetesi, binaya girerek evlerin kapılarını açmaya çalıştı. Kadınların binaya girişleri güvenlik kamerasına da yansıdı. 4 kadın evlerin kapılarını açamayınca binadan hızlıca uzaklaştı. Evlerinin kapılarının açılmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan evlerinin kapıları açılmaya çalışılan vatandaşlar, ev sahiplerinin dışarıda ya da evde oldukları sırada giriş kapılarını mutlaka kilitlemeleri tavsiyesinde bulundular.