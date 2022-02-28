Kadın hırsızlık çetesi binadan eli boş döndü

Kayseri'de kadın hırsızlık çetesi, girdiği binada evlerin kapılarını zorladı ancak amaçlarına ulaşamadan binadan uzaklaşmak zorunda kaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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  • 28.02.2022 19:16
  • Güncelleme: 28.02.2022 19:16
Kadın hırsızlık çetesi binadan eli boş döndü

Olay, Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bir binada meydana geldi. Kentte birçok hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kadın hırsızlık çetesi, binaya girerek evlerin kapılarını açmaya çalıştı. Kadınların binaya girişleri güvenlik kamerasına da yansıdı. 4 kadın evlerin kapılarını açamayınca binadan hızlıca uzaklaştı. Evlerinin kapılarının açılmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Öte yandan evlerinin kapıları açılmaya çalışılan vatandaşlar, ev sahiplerinin dışarıda ya da evde oldukları sırada giriş kapılarını mutlaka kilitlemeleri tavsiyesinde bulundular.

1ha

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