Benzin ve Motorine indirim; LPG’ye zam

26 Şubat Cumartesi günü motorin grubunda 1 lira 51 kuruş, benzin grubunda ise 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 23 kuruş, motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. EPGİS, otogaz LPG grubuna ise 33 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

EPGİS’ten yapılan indirim açıklaması şu şekilde: “Akaryakıt fiyatlarında indirim. 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 96, benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.”

EPGİS tarafından LPG zammıyla ilgili de; “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı… 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”