Kaçak keklik avcısına suçüstü

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesinde kaçak keklik avı yapan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

İlçeye bağlı Sakarçiftliği Genel Avlağı’nda 1 kişinin kaçak keklik avı yaptığı ihbarı üzerine, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaçak avlanan şahıs yakalanırken, avda kullandığı 5 adet keklik tuzağı, 2 adet kafes ve canlı mühre olarak kullanılan 2 adet keklik bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyaller imha edilirken 2 keklik de yapılan veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.

Kaçak avlanan şahsa ekipler tarafından 4 bin 700 TL idari para cezası ve 2 bin 800 TL tazminat para cezası olmak üzere toplam 7 bin 500 TL para cezası uygulandı.