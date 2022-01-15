Kablo çalan çete çökertildi

Kayseri'de yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundan kablo çalan çete çökertildi. Olayla ilgili 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 

PAYLAŞ
  • 15.01.2022 17:06
  • Güncelleme: 15.01.2022 17:06
Kablo çalan çete çökertildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türk Telekom'a ait kabloların çalınması olayı üzerine harekete geçti. 11 farklı adreste toplam 1,5 kilometre uzunluğunda kablo çalan kişilerin B.T., S.G., K.S. ve S.K olduğu belirlendi. 
Şüpheli 4 hırsız, Kocasinan ilçesinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ‘kamu malına zarar vermek” ve ‘hırsızlık’ suçlarından adliyeye sevk edilecek. 

Bu arada, 4 şüphelinin değişik adreslerden toplam çaldıkları 1,5 kilometre uzunluğundaki bakır kablonun piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Hava 38' 219 hasta için havalandı

'Hava 38' 219 hasta için havalandı

BBP'li Çevrim: 'Küçük esnafa sahip çıkılmalı'

BBP’li Çevrim: “Küçük esnafa sahip çıkılmalı”

Kayserispor, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

Kayserispor, Adana Demirspor’a Konuk Oluyor

KASKİ'den CHP'li Çetin Arık'a yanıt

KASKİ’den CHP’li Çetin Arık’a yanıt

Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Talas'ta 'Kuşaklararası' Resim Sergisi açıldı

Talas'ta 'Kuşaklararası' Resim Sergisi açıldı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Süper Lig'de 5 haftadır kaybetmiyor

Kayserispor Süper Lig’de 5 haftadır kaybetmiyor

Başkan Akay, Demirhan'ı kutladı

Başkan Akay, Demirhan'ı kutladı

DAHA FAZLA
Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

Tramvay ve otobüs araçlarıyla 86 milyon yolcu taşındı

Tramvay ve otobüs araçlarıyla 86 milyon yolcu taşındı

Erciyes'te insan seli

Erciyes'te insan seli

Kayseri'de 150 personelle huzur operasyonu

Kayseri'de 150 personelle huzur operasyonu

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon

İnsanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kuranlara operasyon