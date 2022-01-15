Kablo çalan çete çökertildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türk Telekom'a ait kabloların çalınması olayı üzerine harekete geçti. 11 farklı adreste toplam 1,5 kilometre uzunluğunda kablo çalan kişilerin B.T., S.G., K.S. ve S.K olduğu belirlendi.

Şüpheli 4 hırsız, Kocasinan ilçesinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ‘kamu malına zarar vermek” ve ‘hırsızlık’ suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Bu arada, 4 şüphelinin değişik adreslerden toplam çaldıkları 1,5 kilometre uzunluğundaki bakır kablonun piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi.