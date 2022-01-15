Kayserispor Süper Lig'de 5 haftadır kaybetmiyor

Adana Demirspor ile Kayserispor, 2021-2022 Süper Lig 21’inci hafta maçında karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenen saygı duruşundan sonra başlayan mücadele 1-1’lik beraberlikle ile sona erdi.

AHMET ÇALIK… Tabelalarda geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın forma numarası olan 6 rakamı görüldüğü zaman oyucunlar topu taca attı. Tribünden taraftarlar sahaya karanfil atarak alkışlat eşliğinde hayatını kaybeden futbolcuyu andı.

GOOOLLL… 28’inci dakikada ev sahibi Adana Demirspor oyuncusu Assombalonga takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Samet Kurt buluştuğu topu Belhanda’ya gönderdi. Merkezde topla buluşan Belhanda sağında bulunan Assombalonga ile topu buluşturdu. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Assombalonga’nın çektiği şut Uğur Demirok’un kafasından sekerek ağlarla buluştu: 1-0

İlk yarının kalan bölümünde iki takımda yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarı Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

GOL İPTAL… 63’üncü dakikada Kayserispor’un Emrah Başsan’la sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde arka direğe doğru aşırılan topla Attamah kafa vurdu ve topu ağlara gönderdi anca gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

GOOOLLL… 87’inci dakikada Yukatel Kayserispor maça dengeyi getiren golü attı. Kayserispor’un sağ kanattan gelişen atağında Onur Bulut ortaladı, savunmada Samet’in kafansından seken topu İlhan Parlak aldı. Sırtı kaleye dönük olan Parlak gerilerden gelen Mane’yi gördü. Mane de penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1



Maçın ikinci yarısının kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Mücadele, 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 28’e çıkartırken Adana Demispor ise puanını 34’e yükseltti. Kayserispor, ligin 22’inci Haftasında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 17:00’da sahasında Başakşehir’i konuk edecek.

MAÇIN KARNESİ

STAD: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: S. Barış Saka, Candaş Elbil, Samet Çavuş, Suat Arslanboğa (VAR), Alper Çetin (AVAR)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Joseph Attamah, Majid Hosseini, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Uğur Demirok, Mario Gavranovic, Lionel Carole, İbrahim Akdağ, Onur Bulut.

YEDEKLER: Cenk Gönen, Bilal Bayazıt, Oliver Kemen, Emrah Başsan, Carlos Mane, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz.

ADANA DEMİRSPOR: Arijanet Anan Muric, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Samet Akaydın, Britt Curtis Assombalonga, Sinan Kurt, Younes Belhanda, Babajide David Akintola, Osman Tarık Çamdal, Yunus Akgün, Birkir Bjarnason.

YEDEKLER: Ferhat Kaplan, Vedat Karakuş, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Mustafa Kapı, Lucas Nahuel Castro, Emrecan Uzun, Matias Ezequiel Vargas Martin, Gökhan İnler, Emircan Ateş.

GOLLER: Dk. 26 B. Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 87 Carlos Mane (Kayserispor)



