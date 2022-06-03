Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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  • 03.06.2022 14:38
  • Güncelleme: 03.06.2022 20:55
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 8 bin 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü.

İHA

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