Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 886 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 07.01.2022 18:00
  • Güncelleme: 07.01.2022 18:07
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 886 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Melikgazi ilçesinde H.M.Ç.’nin ikamet ve aracında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 71 adet sikke, 809 adet tarihi obje ve 6 adet tarihi yüzük olmak üzere toplam 886 adet tarihi eser ile 2 adet dedektör ve 1 adet GPS cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili H.M.Ç. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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