Jandarma suça geçit vermiyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nisan ayında yapılan faaliyetlerde, 71 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 61 şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 09.05.2022 14:49
  • Güncelleme: 09.05.2022 14:57
Jandarma suça geçit vermiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nisan ayında yapılan faaliyetlerde, 71 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 61 şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin faaliyet dönemi içerisinde yaptıkları çalışmalarda 1 kasten öldürme ve 40 kasten yaralama olayında toplam 71 şüpheli yakalanarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yine ekiplerin hırsızlık olaylarının aydınlatılması yönündeki çalışmalarında 22’si evden, 15’i kamu kurum ve kuruluşundan, 6’sı bağ, bahçe ve tarladan, 4’ü inşaattan, 3’ü işyerinden, 1’i otodan hırsızlık, 12’si kablo, 2’si oto hırsızlığı ve 6 dolandırıcılık olmak üzere toplam 71 olayda 61 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 9 olayda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında da 25 bin 726 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 33 şahıs yakalanırken, 581 umuma açık yer ve işyerlerinin de kontrolü yapıldı. Kontrolü yapılan 13 bin 557 araçtan 90’ı trafikten men edilirken 588 araca idari para cezası uygulandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
YRP'li Önder Narin: 'Kayseri ve Türkiye'yi refaha kavuşturacağız'

YRP’li Önder Narin: “Kayseri ve Türkiye’yi refaha kavuşturacağız”

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

AK Parti Tomarza'da annelere çiçek verdi

Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'

Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

BBP Eski İl Başkanı hayatını kaybetti

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

Antika Pazarı tutkuya dönüştü

DAHA FAZLA
Vakıflar Haftası, 'paylaşma geleneği' temasıyla kutlanacak

Vakıflar Haftası, ‘paylaşma geleneği’ temasıyla kutlanacak

Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

Anneler Günü'nde annelere çok özel hediye

Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu'nun neden kapatıldığını açıkladı

Bakan Nebati, Kayseri Vergi Denetim Kurulu’nun neden kapatıldığını açıkladı

Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor

Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar yükseliyor

Jandarma suça geçit vermiyor

Jandarma suça geçit vermiyor