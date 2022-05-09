YRP'li Önder Narin: 'Kayseri ve Türkiye'yi refaha kavuşturacağız'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Melikgazi 2. Olağan Kongresi sonrası konuşan YRP İl Başkanı Önder Narin, kavga siyaseti yapmadıklarını belirterek ilk seçimde iktidara geleceklerini söyledi. 

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  • 09.05.2022 14:22
  • Güncelleme: 09.05.2022 14:22
YRP'li Önder Narin: 'Kayseri ve Türkiye'yi refaha kavuşturacağız'

YRP İl Başkanı Önder Narin, Yeniden Refah Partisi Melikgazi 2. Olağan Kongresi’ni değerlendirdi. İl örgütü olarak hesaplarını genel seçimler üzerine yaptıklarını belirten Narin, iktidara hazır olduklarını vurguladı. 
‘HALKIMIZIN İLGİSİ TEŞKİLATIMIZI MOTİVE EDİYOR’

“Kavga siyaseti yapmıyoruz, siyasete nezaket getireceğiz” diyen Başkan Narin, “Melikgazi ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. Allah’ın izniyle 16 ilçemizin de kongresini tamamlayıp 22 Temmuz tarihinde il kongremize gideceğiz ve orada seçim startını vereceğiz. Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak yaklaşık 3 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu çalışmaların meyvelerini yeni yeni almaya başladık. Halkımızın bize koşarak üye olması, sizi bekliyoruz artık, nerede kaldınız demesi, teşkilatlarımızın sağlam bir şekilde motive olup çalışmasına vesile oluyor. Biz 3 yıl otururuz 4’üncü yıl size geliriz 5’inci yıl yine bizi seçersiniz mantığı yine devrede ama biz diyoruz ki o mantık bitti. Halkımıza 3 yıldır anlatıyoruz; bunun meyvesini de göreceğiz” diye konuştu. 

Seçmenin ilk seçimde Yeniden Refah Partisi’ni seçeceğini belirten Narin, “Su görüldü teyemmüm bozuldu diyoruz; biz milletimize suyu verdik abdestini alan bize koşuyor. Kayseri’yi ve Türkiye’yi yeniden refaha kavuşturacağız. Biz kavga siyaseti yapmıyoruz. Siyasete nezaket getireceğiz” ifadelerine yer verdi.
 

1ha

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