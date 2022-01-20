Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

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  • 20.01.2022 16:33
  • Güncelleme: 20.01.2022 16:33
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgelerinde belirlenen alanlara, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yürütüyor. Haftanın 3 günü devriye gezen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından temin edilen mamaları, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen yerlere bırakarak hayvanları besliyor.

İHA

Kayseri Gündem
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