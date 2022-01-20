2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

PAYLAŞ
  • 20.01.2022 14:28
  • Güncelleme: 20.01.2022 14:28
2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Avanos ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 643. Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Tahir Kuş’tan (68) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Tahir Kuş’u hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Kuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Tahir Kuş’un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Kayseri'de 4 artçı deprem

Kayseri’de 4 artçı deprem

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de taksi ücretlerine zam geldi

Kayseri’de taksi ücretlerine zam geldi

Babacan: 'Bu kriz el yapımı bir krizdir'

Babacan: 'Bu kriz el yapımı bir krizdir'

DAHA FAZLA
Yeşilhisar'da depo çatlatan soğuk

Yeşilhisar’da depo çatlatan soğuk

Milletvekili Ataş:'Kayserili tokatı atacak!'

Milletvekili Ataş:'Kayserili tokatı atacak!'

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

'Toprak dede' adının yaşatıldığı parkta anıldı

Başkan Büyükkılıç, liseli gençlerle tecrübelerini paylaştı

Başkan Büyükkılıç, liseli gençlerle tecrübelerini paylaştı

Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem

Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem