Kayıp meclis üyesi davasında 6 ağırlaştırılmış müebbet

Kırşehir'de 2008 yılında kardeşine mesaj atarak kayıplara karışan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Hasan Kırışık davasında 22. duruşmada 6 kişiye müebbet hapis cezası çıktı.

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  • 20.01.2022 14:26
  • Güncelleme: 20.01.2022 14:26
Kayıp meclis üyesi davasında 6 ağırlaştırılmış müebbet
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Kırşehir’de 2008 yılında kardeşine mesaj atarak kayıplara karışan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Hasan Kırışık davasında 22. duruşmada 6 kişiye müebbet hapis cezası çıktı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık SEGBİS yöntemi ile katıldı. Son savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan sürecin hayal ürünü olduğunu iddia etti. Sanık avukatlarının mütalaa ve iddianameyi kabul etmediği duruşmada sanıkların beraatları talep edildi.

Duruşmaya katılan ve delilleri kararttığı öne sürülen sanık eski polis memuru A.S., görev süresince bir çok takdirnamesinin olduğunu ifade etti. Şüpheliler M.K. ve R.A., ise suçlamaları reddederek gelinen sürecin hayal ürünü olduğunu iddia etti. Sanıkları ve savunma avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında M.D.’ye ’yağma’ suçundan 12 yıl hapis cezası verilerek hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuksuz yargılaması süren eski polis memuru A.S.’nin tutuklanmasına ve ağırlaştırılmış müebbet hapsine, sanık M.K., F.K., R.A.,Ö.K., G.K.,’nın ise ‘Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve aynı sanıklara 12’ şer yıl ’yağma’ suçundan hapis cezası kararı verildi.

Kırışık’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma, 20 Mart 2008’de kardeşi Mustafa Kırışık’ın cep telefonuna ağabeyinin telefonundan gelen mesajla başlamıştı. Soruşturma kapsamında Kırşehir emniyetinin faili meçhul dosyalar üzerinde 2019 yılında yeniden çalışma başlatması üzerine Kırışık’ın en son görüştüğü kişilerin de aralarında olduğu R.A, M.K, G.K, F.K, A.S, Ö.K ve K.K’nin yeniden ifadesine başvurularak şüphelilerden Ö.K’nin emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerde Kırışık’ın öldürüldüğüne yönelik itirafları üzerine 7 sanık gözaltına alınmıştı.

İHA

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