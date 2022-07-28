Jandarma ekipleri kaçak sigara ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında Kocasinan ilçesine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya karışan 1 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.