Jandarma ekipleri kaçak sigara ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara elde edilirken olaya karışan 1 şüpheli de gözaltına alındı.
- 28.07.2022 09:57
- Güncelleme: 28.07.2022 09:57
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında Kocasinan ilçesine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olaya karışan 1 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
1ha
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