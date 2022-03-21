Jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü
Develi'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi vererek, kitap hediye etti.
- 21.03.2022 15:40
- Güncelleme: 21.03.2022 18:02
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Develi’de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi vererek, kitap hediye etti.
Develi İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’ndeki ilkokulu ziyaret etti. Burada öğrencilere trafik eğitimi veren ekipler, kitapta hediye etti. Keyifli zaman geçiren çocuklarda, ekiplerle beraber bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Jandarma timlerinin yaptığı çalışmalarda, ilçe halkından da büyük beğeni topluyor.
İHA
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