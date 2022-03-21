ERÜ’de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Prof. Dr. Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama etkinliğine; Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu, Senato Üyeleri, Fakülte Dekanları ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törenin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun Nevruz'un nesiler arası iletişimin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

ERÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Beyazıt da konuşmasında Eğitim Fakültesi olarak Nevruz Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ise konuşmasında "Baharın müjdecisi olarak her yıl 21 Mart'ta kutladığımız Nevruz, bahar bayramı, bereketin simgesi, canlanmanın, dirilişin işareti, tabiatın yeniden canlanışı, çayır ve çimenlerin yeşermeye başladığı, çiçeklerin rengarenk açtığı, kalplerimizin yeni umutlarla dolduğu, yeni bir mevsimin, yeni bir baharın başlangıcıdır" dedi.

Rektör Vekili İlkay, şunları kaydetti: "Nevruz yeni bir gün anlamına gelmektedir. Nevruz, tabiatta dirilişin başladığı bir gün olarak algılanmaktadır. Nevruz, tabiatın uyanışı ile kar örtüsünün yerini çiçeğe, yeşile bırakmasıdır. Binlerce yıldır bir arada yaşayan farklı kültürler arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşliğin sembolüdür. Dünyada en eski bayramlardan olan Nevruz, Anadolu ve Orta Asya Türklerinde, Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı ve baharın gelişi olarak kutlanır. Balkanlardan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada farklı gelenek ve kültürlerle yapılan kutlamalar ise Nevruz coşkusuna ayrı bir renk katmaktadır.

Nevruz, Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu tarafından 2009 yılında Dünya Manevi Kültür Mirası Listesine dahil edilmiş, 2010 yılından itibaren ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Mart günü "Dünya Nevruz Bayramı" olarak ilan edilmiştir. Türk topluluklarında resmi bayram olarak kutlanan Nevruz, 1995 yılından itibaren ülkemizde de bayram olarak kutlanmaktadır. Devletlerimiz ve coğrafyamız farklı olsa da bütün dünyada Türk Milleti bir, beraber ve kardeştir. Coşkusu da, acısı da, üzüntüsü de ortaktır. Bu nedenle Dünya Türkleri olarak birbirimizle daha çok kenetlenmeli, birbirimize daha çok sahip çıkmalıyız. Binlerce yıllık ortak kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde yaşatmalıyız"

Etkinlikte konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü halk oyunları ekibinin Kayseri Yöresi oyunları sergiledi.

Türk Cumhuriyetlerinden gelerek ERÜ'de eğitim gören öğrencilerin bayrak gösterisi ile devam eden etkinlikte ayrıca nevruz ateşi yakıldı ve protokol üyeleri nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Etkinlik, örs üzerinde demir dövülmesi ve davetlilere nevruz pilavı ikramının ardından sona erdi.