Jandarma'dan erkeklere 'kadına şiddetin engellenmesi' bilgilendirmesi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, erkek vatandaşlara kadına şiddetin engellenmesi yönünde bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

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  • 15.08.2022 08:50
  • Güncelleme: 15.08.2022 10:43
Jandarma'dan erkeklere 'kadına şiddetin engellenmesi' bilgilendirmesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, erkek vatandaşlara kadına şiddetin engellenmesi yönünde bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılında hazırlanan faaliyet planı ile ekipler tarafından 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin” verilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın arttırılması amacıyla “Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosu ile Sarıoğlan İlçesinde Çiftlik, Karaözü köylerinde ikamet eden kahvehanede bulunan erkek vatandaşlara ve Kocasinan ilçesinde bulunan işletmelerdeki erkek personellere bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ayrıca ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında da kadınlara bilgilendirme yaptı.

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İHA

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