Jandarma bir ayda 253 kişiyi gözaltına aldı

Kayseri İl Jandarma bölgesinde geçtiğimiz bir ay içerisinde toplamda 253 kişi gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı.

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  • 03.08.2022 17:06
  • Güncelleme: 03.08.2022 17:06
Jandarma bir ayda 253 kişiyi gözaltına aldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 2022 Haziran ayı içerisinde sorumluluk alanında meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı. Verilere göre 79 kasten yaralama olayında yakalanan 158 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. Ayrıca 10’u otodan, 9’u bağ, bahçe ve tarladan, 8’i evden, 6’sı işyerinden, 2’si kamu, kurum ve kuruluşundan, 1’i inşaattan hırsızlık, 14’ü kablo, 2’si motosiklet ve 12 dolandırıcılık olayı olmak üzere toplam 64 olayda yakalanan 53 şüpheliden 2’si tutuklandı. 

UYUŞTURUCU
Öte yandan, 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 2 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 6 yasadışı ekim, 2, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, 1 izinsiz kazı yapmak, 4 mali suç ve 1 yasadışı bulunma suçu ortaya çıkarılarak, bu olaylarda 30 şüpheli şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 712 gram kubar esrar, 612 gram reçine esrar, 95 gram metamfetamin, 1.815 kök kenevir, 5.250 paket kaçak sigara, 3.200 gram kaçak çay ve 18 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. 

TERÖRLE MÜCADELE
Terör ile mücadele kapsamında ise; “PKK”, “EL-KAİDE”, “FETÖ/PDY”, “TKP-ML” ve “DEAŞ” terör örgütleri suçlarından 8 olayda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3’ü tutuklandı, 6 şüpheli ise ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

1ha

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