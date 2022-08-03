Oğlunun ölümüne sebep olan şahsa 15 yıl hapis

Olay, 11 Temmuz 2021 saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil evinin bahçesinde N.K. ile oğlu Abdulkadir Köse arasında tartışma çıktı. Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga devam etti. Baba Nahit Köse uyuşturucu kullanan ve kendilerine sürekli zorluk çıkardığını iddia ettiği oğlı hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Eve gelerek babasının bulunduğu odaya girmeye çalışan Abdulkadir’e ait ruhsatsız silahı ateşleyerek oğlunun ölümüne sebep olan baba tutuklandı. Baba Nahit Köse suç aletiyle polise teslim oldu. Baba hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin karar duruşmasında savcı Nahit Köse’nin ‘Alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

SANIĞIN ÇOCUKLARI: BABAMIZ BİZİ KORUSU

Sanığın kızları ile oğlu ifadelerinde, “Abdülkadir uyuşturucu kullanıyordu. Bize zarar verecekti. Çok kötüydü. Babamız kendini savundu. Cezaevinde kalmayı bir gün bile haketmedi. Emekli maaşı kartını Abdülkadir’e verdi. Kendisi inşaatlarda bekçilik yaptı. Orada kalp krizi geçirdi. Biri görmese babamız şimdi yaşamıyordu” dedi.

SANIK BABA: İNSAN EVLADININ AYAĞINA DİKEN BATMASINI İSTEMEZ

Mahkemede söz alan tutuklu sanık Nahit Köse’ “Kimse evladının ayağına diken batsın istemez. Ben de istemem ama uyuşturucu öyle bir illet ki. O gün de meyve ağaçlarını aşılıyordum Allah’ın işine ne karışıyorsun dedi. Kavga etti. Uyuşturucu içince etrafına zarar veriyordu. O gün kendimi odaya kilitledim. Daha önce Abdülkadir’in kimseye zarar vermemesi için elinden aldığım silah vardı. Onu aldım. Kendimi korumak istemiştim. Daha önce kırdığı kapı camından ateş ettim. Daha sonra diğer oğlumu çağırdım ve polis ile ambulansa haber vermesini istedim. Suçlamayı kabul etmiyorum” ifadesinden bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin meşru müdafaadan yargılanmasını istedi.

15 YIL CEZA VERİLDİ

Sanığın ve avukatı son sözlerinin ardından ara verildi. Mahkeme heyeti sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra tahrikten 18 yıla oradan da iyi halden 15 yıla indirdi.